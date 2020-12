Museo Diocesano Carlo Maria Martini- Vacanze di Natale. Le iniziative on line per i giorni di festa

Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini non si ferma, nemmeno per le feste!

Nonostante il periodo complicato, con le sale ancora chiuse al pubblico, numerose sono le iniziative on line, trasmesse sulla piattaforma Zoom, studiate per trascorrere il periodo natalizio. S’inizia lunedì 21 dicembre, alle ore 18.00, con un appuntamento speciale per augurare a tutti buon Natale. Ospite d’onore sarà Giacomo Poretti che leggerà Il Presepe di Giacomino, un delicato racconto natalizio da ridere che nasce e si costruisce dai suoi ricordi d’infanzia. Iniziativa in collaborazione con deSidera Teatro Oscar. Ad aprire la serata Nadia Righi, direttrice del Museo Diocesano, che parlerà dell’Adorazione dei Magi di Albrecht Dürer, il Capolavoro per Milano 2016.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione alla mail diocesanoonline@gmail.com (entro venerdì 18 alle 12.00). Il programma prosegue lunedì 28 dicembre, alle ore 18.00 con Milano Adagio. A spasso per la città. Cosa vedere a Milano in queste “strane vacanze”. Teresa Monestiroli, giornalista, e Nadia Righi, andranno alla ricerca dei tesori nascosti della città, come chiese, giardini ed edifici in grado di svelare una Milano inedita. Martedì 29 dicembre, alle ore 18.00, Marco Pierini e Veruska Picchiarelli, rispettivamente direttore e conservatore della Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, dialogheranno con Nadia Righi su due straordinarie tavole del Quattrocento umbro conservate nel museo perugino, come l’Adorazione dei Magi con san Giovanni Battista e san Nicola di Bari di Benedetto Bonfigli (1418/20-1496) e l’Adorazione dei pastori di Bartolomeo Caporali (1420 ca.-1503/05) che avrebbero dovuto essere le opere protagoniste dell’edizione 2020 di Un capolavoro per Milano. Il ciclo d’incontri curato da Ambarabart, Venite adoriamo, che approfondisce la tematica dell’Adorazione, com’è stata trattata dai maggiori artisti di ogni epoca, prosegue mercoledì 30 dicembre, alle ore 18.00, con Andy Warhol. Sarà Maria Elisa Le Donne ad analizzare la sacralità che il maggior esponente della Pop art americana dava agli oggetti di consumo della società contemporanea.

L’anno nuovo si aprirà con l’incontro con Nadia Righi, in programma lunedì 4 gennaio, alle ore 18.00, nel quale si parlerà della Natività di Lorenzo Lotto della Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia, il Capolavoro per Milano 2009. In viaggio con i Magi è il titolo della conferenza di Luca Frigerio, scrittore e giornalista del quotidiano Avvenire, di martedì 5 gennaio, alle ore 18.00 che propone un suggestivo viaggio artistico tra grandi opere e piccoli capolavori in continuo dialogo tra Sacre Scritture, tradizioni e leggende. Il giorno dell’Epifania, mercoledì 6 gennaio, alle ore 18.00, si terrà il nuovo appuntamento con Venite adoriamo. Arianna Piazza ripercorrerà un passaggio epocale nella storia dell’arte, attraverso la lettura delle Adorazioni di Gentile da Fabriano, la cui natura cortese vedeva i preziosi cortei gotici giungere fino ai piedi di Gesù, e di Masaccio, dove già è presente la rivoluzione rinascimentale, con un ribaltamento della prospettiva.

Tutti gli incontri (60 min ca.) sono gratuiti; il link per partecipare sarà fornito via newsletter e sul sito www.chiostrisanteustorgio.it Il Natale è tradizionalmente la festa dei bambini. Il Museo Diocesano ha pensato anche a loro con L’incontro Adorare alla grande, a cura di Ambarabart. Si tratta di un laboratorio on line che martedì 2 dicembre alle 15.30, condurrà i più piccoli alla scoperta del tema dell’Adorazione di Pastori e Magi a partire dalle opere di Artemisia, Veronese, Perugino, Dürer che sono state il Capolavoro per Milano negli ultimi anni e li porterà a creare la loro personale Adorazione. Per informazioni su costi e prenotazioni: parrocchieoratori@museodiocesano.it

Quest’anno, il Museo Diocesano per sostenere le sue attività culturali ha lanciato l’iniziativa A Natale regala il Museo, che offre una serie di servizi, come l’incontro esclusivo con uno storico dell’arte o il kit video-laboratorio Adorare alla grande per i più piccoli realizzato da Ambarabart, o ancora il preacquisto di biglietti d’ingresso, in cambio di un piccolo contributo.

Informazioni su www.chiostrisanteustorgio.it.