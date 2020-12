PROVE (DI RESISTENZA) Il concerto-documentario alla Corte dei Miracoli, in streaming il 17/12

Per sostenere i professionisti della musica dal vivo

PROVE (DI RESISTENZA) Da un’idea di talenti milanesi e lombardi under 35, il concerto-documentario per sostenere i professionisti della musica dal vivo. Appuntamento il 17 dicembre sui canali social della Corte dei Miracoli di Milano per la diretta streaming. Online la campagna di crowfunding per supportare i musicisti protagonisti dell’iniziativa.

>>DOWNLOAD IMMAGINI E VIDEO TEASER<<

(link We Transfer valido fino al 15/12)

È la strenna natalizia che non ti aspetti quella di Prove (di resistenza), l’ambizioso progetto di un gruppo di musicisti lombardi che, grazie al supporto della Corte dei Miracoli – Associazione culturale nei pressi di porta Genova, vedrà la presentazione di un “concerto-documentario” a sostegno dei professionisti della musica dal vivo, giovedì 17 dicembre alle 20.30 in streaming sulle pagine social della Corte dei Miracoli. Alla base del progetto, la campagna di crowfunding lanciata su Produzionidalbasso.com e aperta fino al 6 gennaio, per raccogliere fondi utili a supportare i musicisti professionisti che hanno preso parte all’iniziativa, e che si sono esibiti nella cornice della Corte sotto la lente della videocamera. Dalle prove sostenute nel periodo di pausa dagli spettacoli dal vivo, nell’era sospesa del Covid, ne è scaturito un docu-concerto, una prova di resistenza, per testimoniare che la musica continua a vivere, a resistere, e merita tutta la nostra cura e attenzione. Protagonisti del concerto-documentario, gruppi italiani emergenti come Clio e Maurice, il duetto voce e violino, promessa dell’avantpop italiano dagli arrangiamenti stratificati e avvolgenti. Il sapore del jazz di New Orleans e le sfumature dello swing degli anni ’20/’30 tornano a vivere nella musica di Cosimo and the Hot Coals, band di 5 ragazzi milanesi under 30. La chitarra di Francesca Naibo regala atmosfere acustiche con effetti speciali e vibrati che riempiono orecchie e cuore, mentre il jazz dei FlavaGas e i MudPie con il loro blues ci ricordano quanto manca la socialità degli spettacoli dal vivo. L’appuntamento di giovedì 17 dicembre è l’occasione per tornare a far vivere la musica, in un periodo natalizio ridimensionato e privato degli spettacoli dal vivo, dei concerti e delle feste che normalmente animano le celebrazioni di fine anno. Ma è anche un messaggio di sostegno per una categoria di lavoratori duramente colpita dalle ripercussioni della pandemia che, da marzo 2020, ha dovuto fermare la propria attività.

PER SEGUIRE IL CONCERTO-DOCUMENTARIO IN STREAMING IL 17/12 H. 20.30:

FB: https://www.facebook.com/associazionelataiga

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC90DHQ3TG2fDEfDFRHHI84Q

Istagram: https://www.instagram.com/cortemiracoli

Eventbrite: https://www.eventbrite.it/o/corte-dei-miracoli-28045631739

PER SUPPORTARE LA CAMPAGNA CROWFUNDING: https://sostieni.link/26966