CON-TATTO – Cantiere Memoria – in programma spettacoli Atir

CON-TATTO: LA NATURA DEL SAPERE

CANTIEREMEMORIA, in collaborazione con soluzioni museali -ims, propone al pubblico per tutto il mese di dicembre e per le festività natalizie – fino al 6 gennaio 2021 – un palinsesto di eventi online per bambini, giovani e adulti, che spazia dall’arte, al teatro, alla parola e alla musica.

Quest’anno CANTIEREMEMORIA si presenta in una veste inedita, interamente in rete.

Atir è presente nel programma con quattro spettacoli teatrali:

31 dic – ore 21 – Alla mia età mi nascondo ancora per fumare – regia Serena Sinigaglia – di Rayhana – traduzione di Mariella Fenoglio – con Matilde Facheris, Carla Manzon, Giorgia Senesi, Irene Serini, Marcela Serli, Chiara Stoppa, Silvia Valsesia, Sandra Zoccolan

1 gen – ore 21 – Isabel Green – regia Serena Sinigaglia – testo Emanuele Aldrovandi – con Maria Pilar Perez Aspa

3 gen – ore 21 – Utoya – regia Serena Sinigaglia – testo Edoardo Erba – con Arianna Scommegna e Mattia Fabris

4 gen – ore 21 – Antigone – regia Gigi Dall’Aglio – traduzione/adattamento Maddalena Giovannelli –

con Aram Kian, Carla Manzon, Stefano Orlandi, Francesca Porrini, David Remondini, Arianna Scommegna, Sandra Zoccolan

Tutti gli eventi online saranno gratuiti e i laboratori per bambini e giovani saranno accessibili previa

registrazione sul sito www.cantierememoria.it