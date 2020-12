12 dicembre idroscalo, mezzi protezione civile disegnano l’albero di Natale ” contro pandemia”

Il prossimo sabato, 12 dicembre, alle ore 16.45, presso il Piazzale di Porta Maggiore del Parco Idroscalo, la Città metropolitana di Milano e la Protezione Civile accenderanno le luci di un albero di Natale simbolico che sarà realizzato con i mezzi della Protezione Civile disposti a forma di abete, e accompagnato da un gruppo di volontari che lo illumineranno reggendo delle torce. Saranno presenti la vicesindaca metropolitana Arianna Censi, una rappresentanza delle organizzazioni di volontariato territoriali e una dei concessionari del Parco Idroscalo. Questa segno natalizio – sottolinea la Città Metropolitana – si inserisce nell’articolato progetto Ci siAMO che Città metropolitana di Milano, con il Coordinamento dei volontari della Protezione Civile, ha elaborato per affrontare il protrarsi dell’emergenza sanitaria, con tutte le sue implicazioni economiche e sociali. Rispetto alla prima esperienza primaverile, dai territori – viene riferito – sorgono nuove domande a cui si vogliono dare risposte concrete e immediate, trasformando un’azione emergenziale in un intervento inclusivo e virtuoso. Si va dalla collaborazione istituzionale per la distribuzione di DPI, kit per i medici e derrate alimentari, al sostegno per bambini e ragazzi, al servizio di ascolto per cittadini e volontari, restando aperti e flessibili a nuove sollecitazioni e richieste. (Mianews)

