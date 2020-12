Cagnolati (FI) – Municipio 3 – Ancora alberi tagliati in Via Pacini – Via Bottesini – Parco Lambro

– Nonostante gli ultimi abbattimenti all’interno del Municipio 3 di questi ultimi giorni ecco che, nuovamente, in Via Pacini ed al Parco Lambro si ripropone la situazione purtroppo tristemente nota che ha caratterizzato altre zone della nostra città.

All’interno dello spartitraffico presente all’altezza di Via Bottesini, lungo via Pacini ed ancora al Parco Lambro sono stati tagliati alcuni alberi come si può osservare dalle foto allegate

Come si può notare dall’apparato radicale non si riscontrerebbero segni di patologia che ne possa giustificare il taglio, ma al di la di questo i vari interventi, come prescritto dal regolamento, non sarebbero stati neanche segnalati apponendo i relativi cartelli di preavviso nei 5 giorni antecedenti il taglio

Naturalmente per ogni albero tagliato bisognerebbe piantare non uno ma almeno 10 considerando l’età, lo sviluppo ed il valore naturalistico di alcuni alberi monumentali che sono stati tagliati