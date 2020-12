Coronavirus, 124 i nuovi casi a Milano, 1.656 in Lombardia, per un rapporto del 10.1%. 128 i nuovi decessi

Sono stati 420 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 124 a Milano città

Il numero dei tamponi effettuati in Lombardia è stato di 16.276 e i nuovi positivi sono risultati 1.656 (di cui 162 ‘debolmente positivi’), per un rapporto del 10,1%. Si sono registrati 128 nuovi decessi.

I guariti/dimessi sono stati 5.699. Sono diminuiti i ricoverati in terapia intensiva (-14), come anche i ricoverati non in terapia intensiva (-175).