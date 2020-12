Coronavirus, 495 i nuovi casi a Milano, 3.751 in Lombardia. Fontana “Se procediamo così dall’11 dicembre zona gialla”

Sono stati 1.311 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 495 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono 3.751 (di cui 358 ‘debolmente positivi’) , a fronte di 36.271 tamponi effettuati per un rapporto del 10,3% . Si sono registrati 347 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da mercoledì sono stati 3.869, mentre le persone in terapia intensiva sono 836 (-19). Sono 7.025 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva (197 meno di mercoledì).

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 4.179.837 tamponi.

“Se i numeri che derivano dalle valutazioni dei parametri continueranno ad essere quelli di questi ultimi giorni dovremmo entrare in zona gialla l’11 di dicembre perché sono decorse le 2 settimane di stabilizzazione del dato”: lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana in un punto stampa a Palazzo Lombardia, rispondendo a una domanda sulla possibilità che la Regione entri in zona gialla prima di Natale. “E’ un passaggio automatico che deve però poi essere reso concreto da un provvedimento del ministero della salute come è stato nel passaggio precedente da ‘rosso’ ad ‘arancione'”, ha poi precisato il governatore.