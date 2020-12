AGIAMO assegna il primo premio “La nostra Italia” alla studentessa di restauro dell’Accademia di Brera, Eleonora Alu’

Il primo dei due premi di 1.000,00 euro ciascuno, che AGIAMO, anche con il contributo del Gruppo AO, ha messo a disposizione degli studenti dell’Accademia di Brera, nell’ambito del progetto “La nostra Italia” , è stato assegnato alla studentessa Eleonora Alu’ della facoltà di Restauro, con docente la professoressa Donatella Bonelli, direttore il professore Gaetano Fanelli. Un secondo premio di pari importo sarà assegnato prossimamente al miglior progetto creativo elaborato dagli studenti della facoltà di Scultura. Quello vinto da Eleonora Alu’ è il primo risultato dell’accordo tra l’associazione AGIAMO – Amici GIArdini MOntanelli, e l’Accademia delle belle arti di Brera, allo scopo di prendersi cura della statua di Italia turrita, posta ai Giardini Pubblici nel 1861, la prima eretta a Milano dopo l’Unità d’Italia, e vandalizzata da ignoti il 5 ottobre di quattro anni fa. AGIAMO ha inviato il progetto elaborato da Eleonora Alu’, alla sovrintendente ai beni artistici e culturali, architetto Antonella Ranaldi, all’assessore al Verde, Pierfrancesco Maran e al responsabile della manutenzione delle statue del Comune di Milano, architetto Alfredo Bonfanti.

Il progetto vincitore è scaricabile a questo link Dropbox dell’associazione AGIAMO: https://www.dropbox.com/sh/bayuqiu2148r04e/AACSWqdngbLkeOw8b7LxdJGra?dl=0

È interessante notare che proprio in questi giorni il Comune di Milano ha avviato i lavori per il restauro conservativo della statua, che dovrebbero concludersi nel mese di marzo prossimo, e cioè proprio in concomitanza con la ricorrenza dei 160 anni dalla proclamazione dell’Unità d’Italia (17 marzo 1861 – 2021). Eleonora Alu’ è nata e vive a Lodi. Grazie a un impegno serio e costante e ad un crescente amore per il settore del restauro di opere d’arte, si trova, a soli 24 anni, ad avere concluso un brillante percorso di studi con una media di 29/30 e ad essere impegnata nei temi per la discussione della sua tesi di laurea magistrale e di esame di stato abilitante alla professione di restauratrice di Beni Culturali nel settore 1, quello dedicato ai materiali lapidei naturali e artificiali e alle superfici decorate dell’architettura come i dipinti murali, i mosaici e gli stucchi. Donatella Bonelli è professoressa coordinatrice dell’Accademia di Brera del settore formativo PFP1 della Scuola di Restauro. È grazie a lei, e al professore Gaetano Fanelli, direttore della Scuola di Restauro, che l’accordo tra Brera e AGIAMO si è potuto concretizzare nella redazione di un progetto-studio preliminare per il recupero dell’opera, elaborato dagli studenti del quarto e quinto anno di studi, tra i quali il migliore è risultato essere quello di Eleonora Alu’.

AGIAMO – Amici GIArdini MOntanelli, è una associazione di cittadini volontari che dal 2016 si occupa del “benessere” dei primi giardini pubblici meneghini inaugurati nel 1794. Il 7 dicembre prossimo riceverà l’attestato di benemerenza civica, Ambrogino d’oro. Il Gruppo AO, da 10 anni organizza ai Giardini Montanelli il “Villaggio di Natale” e tra tutti gli organizzatori di eventi ai Giardini, è stato il primo a condividere il progetto di AGIAMO, a dimostrarsi concretamente interessato al restauro del monumento a Italia turrita e al miglioramento dell’area del Montemerlo/Gazebo della Musica.