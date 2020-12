Milano, lettera alla Giunta per “accendere” il Natale e consentire ai negozianti l’utilizzo di suolo pubblico per installazioni natalizie

“Dare a tutti i commercianti di Milano la possibilità di utilizzare la piattaforma, già attiva per le occupazioni temporanee Covid, per chiedere e ottenere velocemente l’autorizzazione ad installazioni su suolo pubblico durante le festività natalizie che altrimenti non sarebbero garantiti visti i tempi normalmente previsti”. Così Gabriele Abbiati e Massimiliano Conte, rispettivamente Consigliere comunale della Lega e Capogruppo del carroccio in Municipio 4, che chiedono all’amministrazione comunale di mettere a disposizione di tutte le categorie commerciali, che operano sul territorio milanese, la piattaforma web usata finora per consentire pratiche veloci ai bar e ai ristoranti per l’occupazione del suolo pubblico temporanee.

“Se quello che ci prepariamo a festeggiare sarà purtroppo un Natale pieno di difficoltà – spiegano Abbiati e Conte – dobbiamo fare di tutto per tenere alto lo spirito dei cittadini e sostenere l’economia meneghina. Adesso che la Lombardia è passata a zona arancione molte attività commerciali, prima chiuse, hanno potuto riaprire e molti esercenti hanno manifestato la volontà di predisporre delle richieste per installare, davanti alle proprie attività, installazioni a carattere natalizio; un modo per rendere più bella e accogliente la città sotto le festività. E’ una misura a costo zero per l’amministrazione che dovrebbe già essere attiva poiché il Natale è alle porte e siamo già in ritardo.”

“L’amministrazione comunale – proseguono i due esponenti leghisti – che finora non si è distinta particolarmente nel dare sostegno alle categorie economiche, ha l’occasione di compiere un gesto di vicinanza ai negozianti, ottenendo allo stesso tempo un risultato positivo per la città. In una lettera che invieremo agli assessori alla partita chiederemo di mettere a disposizione, velocizzandola se possibile, la piattaforma Covid per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, cosa che porterebbe l’iter per ottenere l’autorizzazione ad abbassarsi considerevolmente. Tali occupazioni dovranno avere una durata volta a coprire tutto il periodo natalizio fino all’arrivo dei saldi ai primi di gennaio”. “Resta inteso che ai negozianti dovrebbe essere data la possibilità di occupazione suolo pubblico senza gli oneri delle tasse istruttorie e della tassa di occupazione del suolo. Un gesto di vicinanza che rappresenta il minimo indispensabile per sostenere il commercio cittadino. Ci auguriamo di avere una pronta risposta dagli assessori. In caso contrario, procederemo con una mozione urgente” chiosano Abbiati e Conte.