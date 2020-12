CS Regali Natale e solidali 2020 Fondazione Dottor Sorriso

A Natale regala un sorriso ai bambini in ospedale

Riempi il tuo Natale di sorrisi e di…solidarietà!

Scopri come rendere il Natale ancora più speciale: regala la gioia di un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati in ospedale sostenendo l’attività di Fondazione Dottor Sorriso. Grazie ai prodotti solidali potrai aiutare i Dottori del Sorriso, clown-terapeuti professionisti, a far in modo che anche in ospedale i bambini ricoverati possano trovare il calore del Natale, conservare la voglia di giocare e scherzare e affrontare il difficile periodo di degenza con più serenità. Per un Natale più dolce scegli il panettone solidale che nella speciale latta racchiude la bontà del tradizionale dolce natalizio insieme a quella del prezioso gesto di solidarietà. Formato da 750 g con donazione minima di 17 euro. Oppure la simpatica e originale lattina piena di gustosi cioccolatini. Formato 100 g con una donazione minima di 7 euro. Sei alla ricerca di un regalo diverso? Ecco altre originali idee per amici e parenti: Tisana del Natale, per riscaldare le sere invernali con il tepore dell’infuso natalizio all’arancia e cannella; la donazione richiesta è di 10 euro la confezione. Christmas Candle, per portare subito in casa la più autentica atmosfera natalizia, con un tocco di eleganza; la donazione richiesta è di 7 euro l’una. Segnaposto a forma di gnomo, per rendere più colorato il tuo pranzo di Natale; per un kit da 3 la donazione richiesta è di 7 euro.

Come aiutarci

Per ordinare i prodotti solidali di Dottor Sorriso puoi inviarci una mail a info@dottorsorriso.it o telefonare ai numeri 02.93796488 – 328.7939735, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per maggiori informazioni: natale.dottorsorriso.it

Fondazione Dottor Sorriso nasce nel 1995 con la missione di sconfiggere la paura e la tristezza dei bambini ricoverati in ospedale grazie alla Terapia del Sorriso, una cura speciale che riduce fino al 20% la somministrazione di analgesici e del 50% i tempi di degenza. Inoltre, aumenta le difese immunitarie e migliora la risposta alle cure cliniche. Fondazione Dottor Sorriso opera in 31 reparti di 19 strutture ospedaliere e in 4 istituti per disabilità fisiche e intellettive. In totale Fondazione Dottor Sorriso è presente in 12 province italiane.