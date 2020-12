Piscina (Pres.Municipio 2) “Altra ciclabile demenziale di Sala, oggi tocca a Via Pontano”

“Il Sindaco Sala e l’Assessore Granelli non conoscono la famosa locuzione latina Errare humanum est, perseverare autem diabolicum – tradotta letteralmente “commettere errori è umano, ma perseverare (nell’errore) è diabolico”, dichiara Samuele Piscina, Presidente del Municipio 2, commentando la realizzazione dell’ennesima pista ciclabile in Via Pontano. “Dopo gli errori già commessi, in modo clamoroso, in Viale Monza e dintorni, la giunta di Beppe Sala prosegue con le piste ciclabili demenziali nel Municipio 2 come nel resto della città; Via Pontano è l’ennesima dimostrazione di quanto i cervelloni che si occupano di traffico e viabilità abbiano seri problemi a rispondere alle esigenze di Milano e dei suoi cittadini.” “La ciclabile, bocciata con un parere negativo dal Municipio 2, toglie numerosi posti auto indispensabili lungo l’asse di Viale Monza, non tutela i ciclisti con continui zig-zag e senza divisori con la sede stradale e non migliora la viabilità della zona interessata. Chiaramente andava rivisto l’incrocio con via Russo e via Morandi, ma con senso logico e pratico come avevamo chiesto al Comune con spirito collaborativo. Insomma, anche questa ciclabile non serve a nulla se non a penalizzare chi abita le nostre periferie” “Per fortuna tra pochi mesi i cittadini avranno la possibilità di scegliere tra ideologia e buonsenso, rispettivamente tra Sala e il centrodestra”, conclude il Presidente leghista “e la Lega potrà tornare a occuparsi degli interessi dei milanesi, a partire dalla definizione e rivalutazione di piste ciclabili più razionali e funzionali ponendo fine alla guerra senza alcun senso agli automobilisti”.

