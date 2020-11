Il centrodestra vota compatto SI’ allo scostamento di bilancio per il bene dell’Italia

Il centrodestra vota in maniera compatta e dice sì allo scostamento: la Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza con 552 sì; gli astenuti sono stati 6 mentre non si è registrato nessun voto contrario….In particolare sono state accolte due proposte di Forza Italia: più risorse per 2 milioni di autonomi e professionisti e il cosiddetto semestre bianco. A questo punto la posizione dei forzisti è indipendente da quella degli alleati della coalizione. Alla fine anche Lega e Fratelli d’Italia si sono accodati all’ok. Dagli ambienti del Carroccio e del partito di Giorgia Meloni si continuava a ripetere: “Stiamo lavorando, siamo in attesa che il governo ci dica cosa intende fare. Siamo pronti a votare sì, come correttamente spiegato da Berlusconi sulla base di un documento informale del governo che accoglieva le nostre proposte, ma attendiamo che l’esecutivo presenti il testo definitivo”. (Il Giornale)

Niente alibi al governo di Giuseppe Conte. Il Parlamento vota compatto il quinto scostamento di bilancio da 8 miliardi, anche con il Sì del centrodestra unito. All’annuncio di voto favorevole di Silvio Berlusconi e Forza Italia, è arrivato anche il via libera di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che hanno però atteso fino all’ultimo per vedere il testo del governo. Il primo a esultare nel centrodestra è il forzista Renato Brunetta: “Con il voto unanime al quinto scostamento oggi la Camera rappresenta l’Italia unita e coesa contro la pandemia. Una bella pagina della storia”. (Libero)

Chapeau dagli avversari (huff.Post)

“Una scelta di responsabilità di Berlusconi che ha politicamente costretto le altre forze di centrodestra a cambiare linea e ad adeguarsi. Chapeau”. (Dario Franceschini)

“L’Italia che si unisce sulle cose da fare in questa drammatica emergenza è una buona notizia. Abbiamo combattuto per questo obiettivo ora raggiunto. Adesso sconfiggiamo il Covid: ridiamo fiducia e speranza alle persone”. (Nicola Zingaretti)

Auspico che questo clima di confronto e di dialogo possa accompagnare anche i prossimi, delicati passaggi che dovremo affrontare per uscire da questo periodo di emergenza” (Conte)