Taxiblu: bar chiusi e carenza bagni pubblici decenti. Intervenga il Comune

“Potrà sembrare un aspetto marginale ma per chi fa il nostro lavoro e soprattutto oggi rischia di dover passare l’intera giornata o quasi fermo ad un parcheggio, il fatto che i negozi siano di fatto tutti chiusi o quasi evidenzia un problema che non è nuovo. Quello della carenza dei servizi igienici pubblici”. Lo dichiara Emilio Boccalini presidente di Taxiblu 02.4040, che spiega: “Nei pressi delle stazioni, in prossimità dei parcheggi taxi o anche solo sparsi per la città sottolineammo già in passato quanto fossero numericamente pochi rispetto al necessario. Senza contare che poi quelli nei pressi dei luoghi più trafficati, esempio Stazione Centrale, sono spesso in condizioni che definire impietose sarebbe ottimistico. Per chi come noi passa ore lontano da casa e lavora in auto, avere questi servizi, è evidentemente necessario. Speriamo che chi di competenza al Comune possa intervenire al riguardo il più presto possibile”.

