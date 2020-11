I fondi donati dai privati non vadano a pagare gli affitti del Comune

Durante la prima emergenza Covid il Comune istituì un fondo di mutuo soccorso che ha raccolto 13 milioni di euro. Ora una parte di questi, 700.000 euro, è stata messa a disposizione di un bando aperto alle associazioni per pagare gli affitti al Comune stesso!

Il Comuna usa le donazioni private al Fondo di mutuo soccorso per consentire alle associazioni sue inquiline di rifondere gli affitti dovuti al Comune stesso. Così non va bene. Il fondo di mutuo soccorso non è nato per tappare i buchi al bilancio comunale, ma per aiutare realtà e categorie in difficoltà

Intendiamoci, il problema degli affitti da versare al Comune mentre le attività sono bloccate esiste. E non solo per le associazioni, ma anche per tanti esercizi commerciali.

La soluzione però è un altra.

Le associazioni e gli esercizi commerciali in affitto dal Comune devono essere aiutati attraverso l’abbattimento di un trimestre di affitti nel 2020 e con l’allungamento delle concessioni.

ll Fondo di mutuo soccorso deve invece sostenere imprese e attività danneggiate, ceti deboli, le istituzioni culturali….non il bilancio comunale. Per sistemare quello Sala e Tasca chiedano aiuto al Governo e predispongano una riduzione dei costi del Comune.