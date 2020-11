Municipio 6 raccoglie lista negozi per consegne a domicilio

Il Municipio 6 si prepara ad affrontare le prossime settimane di “zona rossa”. E il presidente Santo Minniti in supporto ai negozianti ha lanciato sui social l’iniziativa che invita chi tra commercianti, artigiani e lavoratori autonomi continuerà a lavorare facendo il servizio a domicilio a comunicare il nome del negozio, l’indirizzo, la tipologia di prodotti venduti, orari e aree in cui si consegna e l’eventuale costo di consegna.

Già in molti hanno aderito all’iniziativa come Pinsart, panificio Drago, ristorante Solopizzacaffè, Il ristorante della Carne e Coco OrganicBioprofumeria. Il post in solo due ore è stato condiviso più di 60 volte. Dopo questo passaggio, Minniti ha specificato che: “Diffonderemo sui nostri canali l’elenco di negozi e servizi a domicilio del territorio, a beneficio loro e di tutti noi”.

