DPCME: Sala “Non garantisce suddivisione equa” Fontana “Subito risorse”

Attilio Fontana “Dobbiamo tenere duro ancora per un po’. Agli imprenditori che subiranno un altro duro colpo dal lockdown delle loro attività, garantisco che non arretrerò di un passo finché il governo non avrà erogato le risorse promesse ed effettuati i ristori”. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in un breve incontro con i giornalisti. Rivolgendosi ai “cittadini lombardi che hanno già fatto tanti sacrifici”, il governatore ha voluto anche “ringraziare tutto il personale sanitario su cui ancora una volta pesa il lavoro più faticoso”. Beppe Sala “Credo che il sistema scelto dal governo per definire le zone gialle, arancioni e rosse sia troppo complesso perchè divide non solo per regioni ma anche per province e inoltre è basato sull’Rt e 21 indicatori difficilissimi da decifrare”. A dirlo in un video pubblicato sul suo profilo Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, all’indomani dell’annuncio del Dpcm che ha classificato la Lombardia come zona rossa. “E tu cosa avresti fatto? Avrei scelto sistema più semplice e uniforme – ha proseguito Sala – Io non sono certo che questa classificazione vista in maniera dinamica e in ottica di tendenza garantisca una decisione equa”.

