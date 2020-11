Gigi Proietti era un genio: il ricordo di chi rimpiange la sua eccezionalità

Nel giorno del suo 80esimo compleanno si è spento Gigi Proietti. A ricordare uno dei più grandi attori italiani anche Vittorio Feltri che ha dedicato all’amico un cinguettio: “Gigi Proietti una volta mi disse: se parlo con uno di destra, mi sento di sinistra, se parlo con uno di sinistra divento subito di destra. Era un genio”. Proietti se n’è andato in una clinica romana dove era ricoverato per problemi cardiaci e dove ieri notte era peggiorato. (Libero)

Proietti? Forse dirò una banalità, ma poco importa essere banali in certi casi: era un uomo eccezionale e divertente, era sul set come nella vita e viceversa, una persona speciale con cui era bello lavorare e chiacchierare. Era un grande lavoratore, un uomo professionale e umano, educato e rispettoso. Aveva tutto per lavorare bene insieme. Quando lavori con dei grandi, è la cosa più facile del mondo”. (Veronica Pivetti HuffPost)

Per non sbagliare strada, visto che non ho avuto la fortuna di far parte del tuo straordinario Laboratorio di arti sceniche, ho assistito a tutti i tuoi spettacoli: volevo “rubare con gli occhi”, avidamente, volevo comprendere bene il valore delle pause, dei gesti, della mimica facciale, del tono della voce, ma soprattutto, volevo capire l’arte di passare dal comico al brillante, dal brillante all’emozionante, fino a sfociare nel drammatico, per poi ritornare di nuovo a divertire! (Micle La Ginestra – HuffPost)

Tra i memorabili sketch di Gigi Proietti forse quello più famoso ed esilarante è la barzelletta “Er Cavaliere nero e er Cavaliere bianco“. Un’escalation comica da capogiro fino all’esplosione finale, sintesi magistrale di un’ironia tutta romana ma che sapeva parlare all’Italia intera.

Il video tratto dallo spettacolo “A so’ io a so’” è tra i più condivisi dagli utenti nel giorno in cui il grande mattatore del palcoscenico scomparso a 80 anni per problemi cardiaci. Proprio nel giorno del suo compleanno, quel 2 novembre giorno dei morti su cui spesso scherzava. Di seguito o a questo link il video tratto da YouTube della barzelletta dei due cavalieri, uno dei cavalli di battaglia di Gigi Proietti. (Il Tempo)