Covid, cronistoria protesta in viale Fulvio Testi: forze d’ordine bloccano corteo auto

Per dovere di cronaca (fonte mianews9 “Al corteo del Movimento Imprese riunito in viale Fulvio Testi è stato impedito di raggiungere in auto Palazzo Lombardia per la manifestazione annunciata nei giorni scorsi. Lungo via Giosuè Carducci, nel comune di Sesto San Giovanni, si sono creati rallentamenti dovuti alla presenza di pattuglie e blindati di carabinieri e Polizia di Stato – Le forze dell’ordine hanno bloccato il traffico e l’accesso di veicoli verso il centro di Milano per il corteo, non autorizzato, organizzato dal Movimento Imprese Italiane. Lungo via Giosuè Carducci si sono creati rallentamenti dovuti alla presenza di pattuglie e blindati di carabinieri e Polizia di Stato. Al corteo del Movimento Imprese riunitosi all’angolo tra via Clerici a Bresso e viale Fulvio Testi è stato impedito di raggiungere in auto Palazzo Lombardia per la manifestazione annunciata nei giorni scorsi. Le forze dell’ordine, infatti, hanno vietato agli organizzatori della manifestazione, alcune decine, di avvicinarsi al centro città. “Il governo Conte sta causando il crollo del sistema economico italiano. Il Covid-19 è una forma influenzale e, se gli ospedali sono pieni oggi, la causa è del terrorismo mediatico che è stato fatto. Nessun imprenditore ha voglia di fare casino. Questo è il motivo per cui vogliamo spostarci in macchina per non permettere a chi vuole fare casino di infiltrarsi nella nostra manifestazione”, ha spiegato il presidente di Movimento Imprese Italiane, Maurizio Pinto. Queste le parole di Maurizio Pinto, presidente Movimento Imprese Italiane e di Tano Simonato, proprietario del ristorante ‘Tano passami l’olio’. I primi manifestanti partiti da viale Fulvio Testi sono arrivati sotto Palazzo Lombardia. Alcuni di questi hanno aggirato il blocco della polizia unendosi in una sorta di sfilata per raggiungere piazza Città di Lombardia. Gli agenti hanno già intimato alle persone in presidio di andarsene.”

