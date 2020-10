Ma i moduli prefabbricati previsti per il distanziamento e promessi dal Comune dove sono?

Non vorrei entrare nella querelle della didattica a distanza tra Regione e Comune e neppure teorizzare sull’utilità della presenza in classe del Docente, ma sottolineare che la soluzione moduli, enfatizzata da Sala e Limonta, non c’è. O, meglio, non è utilizzabile e le date per la loro entrata in funzione si dilatano sempre più.

Osserva Libero “Dovevano essere la soluzione al problema del distanziamento in classe. Invece i moduli prefabbricati acquistati dal Comune di Milano per aumentare il numero delle aule per la didattica, 50 strutture per un valore pari a 2 milioni e 600mila euro, prodotti dall’azienda che curò il padiglione tedesco all’Expo del 2015, si stanno rivelando una sorta di enorme boomerang.” perché per i ritardi nell’allestimento delle strutture…”i moduli sono ancora lì, piazzati nel mezzo di campi paludosi, impossibili da raggiungere ” E le scuole materne non rientrano nell’ordinanza di Fontana che si rivolge ai Licei, proseguono le osservazioni del quotidiano “Dunque i moduli sono centrali per garantire spazi per la didattica in presenza. Eppure all’Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata, ed è solo l’ultimo episodio in ordine di apparizione, i benedetti moduli sono stati consegnati alla scuola, ma «la ditta continuerà ad effettuare alcuni lavori all’esterno per assicurare una zona esterna verde, e provvederà, inoltre, ad effettuare alcune piccole modifiche anche all’interno per una migliore gestione degli spazi».

Insomma, il prefabbricato era stato annunciato per il 24 settembre; ora c’è, ma non il resto.” Dunque la scuola ha rimandato il trasloco per non sottoporre i bambini a situazioni precarie. Si parla di novembre. Ed è facile evincere che il lavoro preparatorio e di manutenzione è in ritardo. Questa l’efficienza dell’amministrazione che ama perder tempo attaccando la Regione.