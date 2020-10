Sala rispegne Area B. Non è il momento di far cassa, sospenda pure Area C e la sosta a pagamento (video)

E’ un bene che il Sindaco abbia sospeso Area B, 7 giorni dopo averla irresponsabilmente riattivata quando i dati Covid già risalivano. Non ci voleva uno scienziato. Questo continuo ping pong di decisioni genera però costi, confusione per i pendolari e le imprese e infrazioni involontarie.

Per le stesse ragioni di sicurezza sanitaria chiediamo al Sindaco di sospendere Area C e sosta a pagamento, quantomeno per gli over 65. È il momento di garantire la salute, non quello di far cassa.

.

Per il video cliccare ⇒ QUI