Indovinate perché ora a Milano è un mare di… virus.

Lunedì 4 maggio finiva il lockdown e il (non)sindaco influencer Beppe Sala, coadiuvato dai suoi fantastici collaboratori Granelli e Maran, con l’incondizionato appoggio dei proni grillini cos’ha fatto?

Ha forse pensato ad un piano per la ripresa di settembre, delle attività, delle scuole, della vita dei milanesi?

No C… Cristo Santo‼️

Ha concentrato energie e risorse per le piste ciclabili, per i monopattini, per la chiusura delle piazze con una mano di vernice arlecchino, non gli è nemmeno venuto in mente di destinare quelle risorse al potenziamento dei mezzi pubblici, ad una convenzione con le aziende che hanno i bus turistici fermi e gli autisti in cassa integrazione, non ha pensato ad usare i minibus di quartiere per il trasporto degli studenti.

Ma ci rendiamo conto di che razza di irresponsabili siedono a Palazzo Marino‼️

https://www.fanpage.it/milano/in-viaggio-sulla-metro-di-milano-assembramenti-e-indicazioni-ignorate-allora-di-punta-e-il-caos/

Bruno Carmignani