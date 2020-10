Milano: dalla bellezza della torre Libeskind alle colonie di topi davanti al Fatebenefratelli

Bello, assolutamente futurista, proiettato nella speranza. Concluso il «Curvo» La torre Libeskind con «Dritto» e «Storto» svettano imperiosamente. Il terzo grattacielo è stato consegnato a Pwc. La Torre è di 175,5 metri di altezza, 34 livelli complessivi e 33.500 mq di superficie è stata disegnata dall’architetto Daniel Libeskind e completa il disegno urbanistico di Piazza Tre Torri, cuore del CityLife Business&Shopping District, al fianco della Torre Generali, progettata da Zaha Hadid e della Torre Allianz, concepita da Arata Isozaki con Andrea Maffei. E un grazie ad Albertini e alle sue intuizioni è doveroso. Quante discussioni, quante polemiche! Per Sala è la grandezza di Milano, il richiamo per rapporti e affari internazionali, ma oggi sfidano il cielo in un deserto non prevedibile: lo smart working svuotato uffici, bar, attività commerciali. Un colpo d’occhio di enorme senso estetico, perché anche questa è Milano.

Se Sala riuscisse a guardare la realtà, ai cittadini comuni che vivono il quotidiano, scoprirebbe il degrado che dilaga. Alcuni lettori hanno segnalato a Il Giorno “Topi davanti al Fatebenefratelli Piazza Principessa Clotilde, roditori sbucano da un’area verde. I cittadini: attirati dai resti di cibo e bottiglie nel silenzio, quando le presenze umane diminuiscono, arrivano loro. Segno di un degrado che nel quartiere viene segnalato da anni: la piazza è additata come luogo di bivacchi, in cui si abbandonano resti di cibo e bottiglie; in cui angoli e cespugli diventano latrine a cielo aperto e in cui «anche l’antica porta è in stato di abbandono», la denuncia. Una situazione simile è nel parchetto a ridosso del Ponte delle Gabelle, in via San Marco (sempre a due passi). Ma chissà se anche lì si annidano i ratti o se in questo caso si tengono lontani essendoci una colonia felina” Anche questa è Milano.