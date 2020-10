Marzio Nava (F.I) “Domenica teatro e concerti per ricordare i piccoli Martiri di Gorla”

L’assessore alla Cultura Marzio Nava del Municipio 2 racconta con emozione la strage dei piccoli martiri di Gorla, passata forse un po’ sottotraccia per l’evidente situazione di difficoltà causata dal Covid. Ma è un dovere ricordare e non dimenticare.

“Oggi (ieri ndr) al 76º anniversario della strage dei Piccoli Martiri di Gorla. Dai miei nonni ai miei genitori fino ad oggi penso che dai 3 anni in avanti non me ne sia mai persa una. Da quando sono assessore alla cultura ho sempre cercato di tenere viva la memoria e il ricordo con iniziative teatrali, concerti a suffragio e presentazione di libri. Anche quest’anno, nonostante il Covid, c’è stata la presentazione del libro, ci sarà domenica 25 ottobre alle ore 15 l’iniziativa teatrale di Gorla fermata Gorla presso la chiesa di Santa Teresa e poi il concerto a suffragio il 30 ottobre sempre presso la chiesa di Via Asiago 3. Quest’anno c’è stato un momento unico con il Console americano alla cultura con l’amica Graziella Ghisalberti tra i sopravvissuti. Un ricordo particolare va a mia zia Antonietta Grumo che è mancata dieci giorni fa e che si salvò dalla tragedia perché scappò all’esterno della scuola riparandosi nella cascina di fronte”.

Un appuntamento, quindi per Domenica e ricordare insieme rinnovando un dettaglio di Storia che ci appartiene.