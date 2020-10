In difesa di un soldato innocente

Tra pochi giorni, alla fine del processo d’appello, le carceri Italiane potrebbero avere un innocente in più come ospite. Questa vicenda, iniziata nel 2014 con la morte di un giornalista Italiano, Andrea Rocchelli in Ucraina, sta vedendo le sue battute conclusive in un’aula di tribunale Italiano. Sul banco degli imputati un soldato della milizia Ucraina, che quel giorno avrebbe potuto trovarsi sul luogo del delitto e, se si fosse trovato là, non si può escludere che abbia ordinato di far fuoco e tutto perché si suppone che abbia riconosciuto in Rocchelli e due suoi colleghi dei giornalisti.

No, non è Kafka. È la giustizia Italiana. Ed è triste, sapete? Questo caso, basato su condizionali (no, l’imputato non ha mai confessato di essere là, ha solo detto che era possibile. Il resto lo ha fatto la traduzione) è il ritratto di tutto quello che non funziona nel nostro sistema giudiziario. Il caso è iniziato accusando Vitaly Markiv di aver sparato con dei mortai su tre giornalisti, Rocchelli, Mironov e Roguelon che si trovavano a Sloviansk, una città nella parte orientale dell’Ucraina controllata dai ribelli filo-russi a 2 km dalle postazioni Ucraine situate su una collina che stavano difendendo. Roguelon, unico testimone, ha parlato inizialmente di mortai, ma siccome l’imputato non aveva accesso ad essi si è deciso che aveva usato un Ak-47.

Ora, un Ak-47 può, effettivamente, tirare a 2000-2500 metri. In tiro parabolico. Forse. Con le munizioni giuste. La vera domanda è perché farlo su tre figure che qualcuno afferma lui abbia riconosciuto come giornalisti. Ma c’è la prova che avrebbe potuto farlo? No. Non c’è nessuno che possa dire che avesse un mirino telescopico. D’altronde, ripeto, non c’è nessuno che dica di averlo visto sul posto. Eppure, siamo di fronte ad una condanna. Ma perché?

Perché ogni caso ha bisogno di un colpevole. E dei 140 Ucraini presenti sulle colline lui è l’unico che abbiamo a disposizione. E siccome nella gerarchia di comando era abbastanza in alto per aver potuto, in effetti, dare l’ordine di far fuoco allora, presumendo che fosse davvero là, è un colpevole passabile. Quindi la mente umana unisce i puntini e decide che siccome questa è l’unica possibile che porti ad una conclusione, allora deve essere vero. Come diceva Arthur Conan Doyle “tolto l’impossibile, quel che resta deve essere vero”. Ed è, ovviamente, una colossale fesseria. Tolto l’impossibile resta il vasto mare del “non lo sappiamo”.

Commenta la vicenda il Consigliere Vassallo, che si sta spendendo molto perché la verità emerga:

“ Vitaly Markiv è un giovane padre di famiglia, un patriota ed un innocente finito nella macchina letale della nostra giustizia. Quello che non è, a prescindere dalla verità giudiziaria, è un assassino. Questa surreale vicenda fatta di condizionali e condizionamenti, in cui nessuno lo ha visto sparare, non si è mai trovata l’arma del delitto, in cui non c’è una impronta digitale o un testimone diretto della spratoria che abbia visto l’arma fare fuoco si spera possa concludersi nella migliore maniera possibile. Per parafrasare Enzo Tortora: egli è innocente, speriamo lo siano anche i giudici”.