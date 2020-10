Petizione per sospendere Area B e C lanciata da Forza Italia

Cristina Rossello, Commissario di Forza Italia per Milano, dichiara: la scelta di riattivare Area B e di mantenere attiva Area C penalizza migliaia di milanesi e pendolari, che ogni giorno entrano in città per recarsi sul luogo di lavoro. In una fase delicata come quella attuale, esporre a rischi inutili le persone affollando i mezzi pubblici è un errore gravissimo. Nei prossimi giorni la squadra di Forza Italia lancerà una petizione, che tutti i cittadini potranno sottoscrivere, per chiedere alla giunta Sala di fare dietrofront su Area B e di sospendere Area C finché i rischi legati al contagio non saranno diminuiti drasticamente. In un momento come questo un amministratore saggio deve mettere al primo posto la salute e la sicurezza dei cittadini. Va escluso che venga prima l’attenzione per qualche migliaio di euro di incassi derivanti dalle multe piuttosto che quella per l’attenzione di questi giorni ai trasporti e al contagio esplosivo in Milano. Dobbiamo lavorare tutti insieme per concentrare le forze in aiuto ai cittadini”.

