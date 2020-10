Domani mercatini abusivi viale Puglie finalmente chiusi!!!!!

Rosa Pozzani (FI) Vice Presidente Municipio 4/Presidente Commissione Speciale “Alessandrini e CAT” afferma ” Da anni chiedo che questi mercatini vengano chiusi per molti motivi ormai noti… E ora è arrivato il Covid-19, purtroppo, a fare traboccare tragicamente il vaso! ” E aggiunge Rosa Pozzani: “…Cosa aspettava a emanare questa benedetta Ordinanza il sig. sindaco Sala? Di solito si dice ” meglio tardi che mai!”..Ma temo che sia già tardi considerati i numeri a salire paurosamente dei contagi a Milano e hinterland. Lo stesso sindaco afferma nel suo comunicato..” troppa illegalità, troppo abusivismo e troppi assembramenti senza rispetto delle norme anti-Covid 19. Ma che significa troppi?! Come se volesse affermare che sino ad ora sapesse delle illegalità, dell’abusivismo e degli assembramenti che tutte le.domeniche si verificano ai “famosi” mercatini di vle Puglie ma che non era abbastanza per sospendere le loro attività?!? Ma ci vogliono i morti per prendere decisioni giuste?! Ma ci voleva il Coronavirus per emettere un’Ordinanza a salvaguardia della Salute pubblica?

Ora vigilerò affinché venga fatta rispettare. E torno nuovamente a chiedere al sindaco Sala di adottare ogni misura atta a ottenere la CHIUSURA DEFINITIVA DEI MERCATINI DI VIALE PUGLIE. Le soluzioni ci sono! Gliele ho prospettate già da tempo!

Rosa Pozzani Vice Presidente Consiglio Municipio 4

e Commissione Speciale “Alessandrini e Cat”