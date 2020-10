Ciclabile di Viale Puglie: favorisce il suk illegale e congestiona il traffico

Ecco a cosa serve la ciclabile di Viale Puglie: ad agevolare l’entrata e l’uscita dal mercatino abusivo della domenica di Piazzale Cuoco. In pratica il Comune, anziché accogliere le richieste di cittadini e Municipio 4 e far chiudere un mercatino che richiama ogni tipo di illegalità e merce rubata, ha realizzato una ciclabile che viene utilizzata, come si vede nella foto, in maniera impropria: serve ad agevolare l’uscita di acquirenti ed espositori di merce abusiva che si assembrano senza alcun controllo.

Questo accade la Domenica in occasione del mercatino, mentre nei giorni lavorativi la ciclabile rappresenta solo un restringimento di una delle principali vie d’accesso a Milano dalla A1 e dalla Via Emilia. Non servivano dei geni per capire che il tratto in salita tra Piazzale Cuoco e Piazza Emiia scoraggiasse tutti i ciclisti non preparati ( anziani, bambini etc).

Complimenti agli Assessori Scavuzzo e Granelli che sono riusciti a fare l’esatto opposto di quanto serviva: nessuna lotta all’illegalità, come da anni chiede la consigliera Rosa Pozzani, agevolazione ai traffici del mercatino, congestione del traffico viabilistico!