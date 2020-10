Monopattini, la società Voi lancia l’alcol test per verificare i riflessi

Nell’assurda avventura di un pedone che vuole semplicemente fare una passeggiata, diventa difficile anche guardare dove pesta la strada: segnaletica più o meno corretta per bici e monopattini, per auto e disegni che sembrano fantasiosi ma gridano divieti, sull’asfalto. E poi c’è il traffico che va in tilt e dà il suo contributo al caos. La società Voi autonomamente ha deciso di adottare una sorta di ‘alcol test’ per verificare la prontezza dei riflessi di chi si mette alla guida dei monopattini, passaggio obbligatorio per sbloccare il mezzo in sharing nelle notti del weekend. Lo ha deciso Voi, società che a Milano mette a disposizione monopattini in condivisione. Il test parte il 10 ottobre e verrà attivato dalla società durante le notti del weekend, tra l’una e le 4 del mattino.

Al momento del noleggio agli utenti verrà chiesto automaticamente di partecipare a un gioco, tramite app, che testa in pochi secondi i riflessi dei conducenti in pochi secondi. Per superare il test bisognerà raggiungere un punteggio di almeno il 60%, con l’app che istruisce l’utente quanto la guida in stato di ebbrezza possa incidere su riflessi ed equilibrio. Voi Technology ha colto l’occasione per sottolineare che a Milano la società è presente “con una flotta di 750 monopattini elettrici, in piena conformità alle regole nazionali e locali in termini di circolazione dei veicoli e secondo gli adempimenti richiesti nell’avviso pubblico del comune”. Servirà?