BAM: Sabato 3 ottobre una giornata di eventi gratuiti a cura di Fondazione Riccardo Catella e Aboca

Un’intera giornata di incontri, spettacoli e laboratori per grandi e bambini

La chiusura è affidata al dinamismo della Banda Osiris, che con Telmo Pievani proporrà alle 18.00 lo spettacolo AQUADUEO: un viaggio musicale ed ecologico per riflettere sullo stato di salute del nostro Pianeta. BAM MEETS ABOCA “Guardiamo al Bene Comune” Ascoltiamo, passeggiamo. Insieme. Una giornata di eventi gratuiti a cura di Aboca e Fondazione Riccardo Catella Incontri, spettacoli e laboratori per adulti e bambini a BAM – Biblioteca degli Alberi Milano per ripensare al nostro rapporto con la natura Appuntamento con Telmo Pievani, Antonio Pascale, Carmine Abate e Federica Manzon Gran finale con AQUADUEO, lo spettacolo della Banda Osiris con Telmo Pievani

Fondazione Riccardo Catella e Aboca, healthcare company ita­liana che cura la salute attraverso prodotti 100% naturali, condividono valori essenziali: il rispetto per l’ambiente e per la persona, l’innovazione, la sostenibilità. Insieme hanno perciò scelto per il secondo anno consecutivo di offrire un’intera giornata all’aperto, sabato 3 ottobre, a BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, il giardino botanico contemporaneo nel cuore di Milano. Un appuntamento dedicato al rapporto fra l’uomo e la natura e ricco di incontri, spettacoli e laboratori per grandi e bambini. Per ripartire insieme, guardando ora più che mai al bene comune. Come ci ha trasformati la pandemia? Cosa può insegnarci l’intelligenza della natura? Domande ricorrenti a cui proveranno a rispondere in apertura di giornata (ore 11.00) due grandi pensatori, il filosofo evoluzionista Telmo Pievani e lo scrittore e giornalista Antonio Pascale. Tra scienza, cultura e falsi miti da sfatare. Da non perdere l’incontro pomeridiano (ore 16.00) con Il bosco degli scrittori: gli alberi e il mondo vegetale incidono profondamente sulle nostre vite, sulle nostre storie affettive, sociali e politiche. Per questo ogni narratore da sempre riflette sulla natura e ne trae ispirazione. Su questo si confronteranno due grandi scrittori, autori di romanzi per la collana di narrativa di Aboca Edizioni: Carmine Abate, vincitore del 50° Campiello e autore de L’albero della fortuna, e Federica Manzon, da poco in libreria con il suo Il bosco del confine.

Lungo tutto l’arco della giornata saranno infine offerti laboratori per bambini e adulti: alla scoperta della biodiversità (anche urbana e inaspettata) con un viaggio nel mondo degli insetti, con passeggiate alla ricerca delle piante che crescono in città tra asfalto e cemento e con una grande caccia al tesoro. Chiusura di giornata affidata al dinamismo della Banda Osiris, che con Telmo Pievani proporrà alle 18.00 lo spettacolo AQUADUEO: un viaggio musicale ed ecologico per riflettere sullo stato di salute del nostro Pianeta. Secondo Massimo Mercati, Amministratore Delegato di Aboca, “Il periodo storico che stiamo vivendo ci porta a riflettere in profondità sul rapporto tra uomo e natura, all’interconnessione tra tutte le forme viventi. E sappiamo che non vogliamo tornare alla normalità, ma immaginare una ripresa fondata realmente sul benessere collettivo, della società e dell’ambiente. È un principio che abbiamo sancito anche nel nostro statuto diventando formalmente una Società Benefit, certificata B Corp. Questo significa che non solo potremo, ma dovremo perseguire il bene comune.” “Questa pandemia ci ha spinto a rivedere i nostri valori e le nostre priorità. Abbiamo riscoperto i bisogni primari dell’uomo: la Natura e la Cultura, ciò che definisce il valore di una vita“ , ci racconta Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM, Fondazione Riccardo Catella“ abbiamo voluto offrire una giornata a BAM in collaborazione con Aboca per riflettere sull’importanza del bene comune attraverso tante esperienze di gioco e divertimento per grandi e piccini.”.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria su www.bam.milano.it. In caso di maltempo consultare il sito per rimanere aggiornati.