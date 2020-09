Pasquale Tridico si raddoppia lo stipendio? “Le Partite IVA Incazzate” reagiscono

Il sito “Le partite Iva incazzate” riportano come prima notizia un articolo de Il Tempo: “Dopo il successone sulla Cassa integrazione che manca ancora a 500 mila lavoratori il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, si auto assegna un premio: si alza lo stipendio con effetto retroattivo scatenando le polemiche. Giusto o sbagliato la decisione del Cda – come riporta La Repubblica – è stata avallata dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ma contestata dai revisori. Il nuovo stipendio infatti risulta raddoppiato rispetto a quello precedente da 69mila euro nel 2019 a 150mila nel 2020, esattamente il 50% in più di quello percepito dal suo predecessore Tito Boeri.” Evidentemente i pasticci clamorosi, una casta 5 stelle asservita al potere anche economico, premiano.

Sul loro Facebook le P.I raccontano la loro arrabbiatura e le loro difficoltà.

“In momenti così critici … sia come sia è sempre una VERGOGNA ”

“Maledetto ….e noi senza soldi da marzo…siete delle merde e basta!!!!!”

“Sarebbe il minimo rassegnasse le dimissioni, non voglio fare polemica però amici miei non hanno ricevuto nessuna cassa integrazione, vivono con una minima pensione della suocera vi sembra giusto tutto questo? Vergogna assoluta”

“Senza vergogna!!!”

“Qualcuno spieghi a Tridico che i 5s dovevano tagliarsi lo stipendio, non raddoppiarlo, avrà capito male?”

“Rivoluzione !!!”

“Spero che non sia vero….”

“Spero sia una fake news…me lo auguro vivamente…se no auguro tante brutte cose a lui e alle merde che lo hanno sostenuto…specialmente le pentacaccole senza cervello”

“E noi popolo di dementi continuiamo a svenarci a pagare tasse”