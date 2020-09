Nuova area gioco quartiere Feltre – Vandalizzata e danneggiata a 24 ore dall’inaugurazione !!!

Ancora una volta un episodio vandalico spinge il consigliere Cagnolati (FI) a scrivere a palazzo Marino.

“A neanche 24 ore di distanza dall’inaugurazione, come avevo ampiamente previsto e denunciato, ecco i primi atti vandalici sulla struttura appena installata all’interno del Quartiere Feltre.

La maggioranza del Consiglio di Municipio3 aveva bocciato l’urgenza della mia mozione (qui allegata) in cui chiedevo TELECAMERE PATTUGLIAMENTI e soprattutto l’installazione di una CANCELLATA in modo tale da preservare la struttura e tutelare il riposo dei residenti in orario notturno, ma probabilmente ad alcuni questo non interessa ed ecco il risultato: in meno di 24 ore alcune strutture sono state vandalizzate e la giostra in foto risulta già danneggiata.

Chiedo quindi si provveda alla messa in sicurezza e ripristino della struttura, il piatto girevole è stato riposizionato in sede ma è pericolosamente traballante, dissaldato probabilmente a causa dell’utilizzo improprio della struttura (ignoti che sono saltati sul piatto girevole)



CHIEDO INOLTRE VENGANO INSTALLATE TELECAMERE E SI REALIZZI UN PROGETTO PER LA POSA DI UNA CANCELLATA DA CHIUDERE IN ORARIO NOTTURNO A PROTEZIONE DELLA STRUTTURA E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI DEI PALAZZI CIRCOSTANTI (come avviene peraltro in molte aree verdi ed aree gioco all’interno della nostra città)

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano