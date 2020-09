Contro l’arroganza del Potere, andiamo a votare

Appello all’Italia migliore, quella che lavora a testa bassa ma con la schiena dritta. I simboli sono importanti, il Parlamento è il simbolo della democrazia: oggi andiamo tutti a votare sul futuro del Parlamento della Repubblica. Un giorno potremo dire: io c’ero.(Cangini F.I.) C’ero, per affermare i valori della democrazia, perché il voto è l’unico strumento per cambiare l’imbarbarimento di una politica che non riconosco. E non vorrei rifare l’elenco dei mezzucci, dei giochi di Palazzo, dei furbi opportunismi, delle strampalate montature sul fascismo, delle ipocrisie targate Grillo, ma un segnale di dissenso dalla conduzione dei signori vinavil del Potere è necessaria.

Ha detto Mattia Feltri direttore di Huff.Post “La riduzione dei parlamentari da 945 a 600 non risolverà nessuno degli antichi e montanti problemi istituzionali: il bicameralismo paritario è anacronistico e rallenta l’approvazione delle leggi, le camere sono sempre più disarmate, il potere si è concentrato sul governo senza che si abbia il coraggio di certificarlo per legge, il dominio delle segreterie di partito si è fatto assoluto nelle stagioni dei piccoli zar.” Il Potere che ha mangiato in un sol boccone la enfatizzata antipolitica grillina, che dà continuità alle azioni e ai “traffici” di dominio della sinistra.

La scoperta delle connivenze tra il PD e la Magistratura è nota. Ieri Palamara nella sua difesa a Perugia “Ho avuto rapporti con la politica. La frequentazione con la politica, il confronto sulle nomine è sempre esistito.” specificando, tra l’altro, che gli incontri avvenuti in un hotel romano con alcuni colleghi, con Cosimo Ferri (senatore PD) e l’ex viceministro Luca Lotti per discutere delle nomine ai vertici del Csm “non erano clandestini”. A confermare che i canali di potere dei rossi rappresentano una mappa ancora da scoprire in molte sue parti. Palamara è stato espulso dall’Assemblea. Qualcuno si meraviglia ancora della presunta superiorità della sinistra?