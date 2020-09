Gentile Direttore, propongo un’idea green: nuove piste per l’uso del cavallo e zero macchine

Gentile Direttore, sa io sono un po’ vecchietta, figlia dell’ultima guerra, ma ho ancora la testa buona. E mi sono detta “Scrivo una lettera a Sala e spiego che sono necessarie le piste per usare il cavallo o una cavallina giovane che non si impressioni con i monopattini così veloci. Mi sembra una proposta che potrebbe accontentare molti, ha un certo non so che di romantico e risponde ad un’idea di ecologia che rende la mobilità super “dolce”. D’altronde se lei riapre i Navigli, che c’è di più bello che andare a zonzo con un bel cavallo? Innovare, digitalizzare, ricominciare ecc. potrebbe anche voler dire riprendere il passato. E poi, sa ho constatato che ci vuole poco a creare una pista, basta un po’ di vernice e i geroglifici in piazza possono servire a inventare un gioco nuovo per i cavalli. E dove ci sono le rastrelliere posizionare anche delle greppie per il ristoro dei cavalli. Poi dovrebbe emettere un’ordinanza liberalizzando tutti gli spazi, vietare le macchine che tanto non servono, vista la mobilità sulle piste. I servizi pubblici? Per chi ha una fretta indiavolata, perché moltissimi lavorano da casa, comodi, su una poltrona. Mi chiedo: anche i cavalli dovrebbero portare la mascherina? Perché questo è un problema grave e, viste le dimensioni, chissà quanto verrebbe a costare. Che bell’avventura girare per Milano tra topi e rifiuti, ascoltare mille lingue diverse, guardare dall’alto una città che non sa più ridere. E, visto che il Sindaco ha chiesto in astratto nuove idee, questa è la mia proposta concreta, capace di eliminare i parcheggi tanto odiati, dar lavoro ai verniciatori di piste e far sognare i vecchietti come me. Anche questo è green. Gentile Direttore può far avere questa mia quando vede il Sindaco? Distinti saluti e grazie

Lettera firmata