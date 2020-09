Elezioni Amministrative Legnano – Paparatto e Cava: decisi nei nostri valori, moderati nei modi!!!

L’esperienza di due anni di Consiglio Comunale ci ha lasciato tanta voglia e motivazioni per riprendere il cammino. Dopo tante parole vorremmo elencare alcuni dei risultati ottenuti negli scorsi due anni di amministrazione:

– lasciamo alla città: la riqualificazione di un edificio dismesso- l’ex Tribunale,

– l’investimento di 3 milioni di Euro per interventi di manutenzione straordinaria stradale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche,

– la valorizzazione della Piazza San Magno e le iniziative natalizie come tangibile sostegno al commercio locale,

– Partecipazione e aggiudicazione del bando CONI per la realizzazione di campi da calcetto e di calcio in erba sintetica nella struttura di via dell’Amicizia e in Via Della Pace,

– AMGA sport chiuderà quest’anno il primo bilancio in utile DOPO 8 ANNI, grazie all’ennesimo, ma questa volta riuscito, piano di rilancio datato 2018.

Abbiamo lavorato per la crescita della nostra città, vogliamo ripartire, guardando al futuro con nuove idee:

– Riaccendere il motore della città attraverso politiche di stimolo al tessuto produttivo. Esempio, l’azzeramento tasse comunali per le attività penalizzate dalla Pandemia. (meno TARI, meno TOSAP, favorire l’apertura di attività nelle periferie)

– Rete di assistenza che garantisca massima attenzione alle situazioni di disabilità e fragilità.

Realizzeremo la CITTADELLA DELLA SALUTE: il cittadino al centro delle cure e dell’assistenza, non solo come malato ma come persona, immersa nel tessuto sociale e urbanistico della città.

– Rivedere il carico impositivo per le fasce più deboli. Ad esempio Sgravi per assumere neo disoccupati, revisione tariffe mense pubbliche, bonus bambini.

Il Centrodestra legnanese è vivo e propositivo, non possono mancare le idee liberali e i toni moderati.

DECISI NEI NOSTRI VALORI, MODERATI NEI MODI!!