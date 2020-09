Striscione d’auguri dei tifosi del Monza, la condanna degli insulti al padre di Marina Berlusconi

Le parole di Marina Berlusconi riferite da Il Giornale “Non si arresta la crociata di una certa stampa per cercare di risalire alla persona che ha contagiato Silvio Berlusconi. Una crociata che indigna profondamente. “Credo che la malattia di mio padre, come quella di qualunque altro essere umano, meriterebbe ben maggiore rispetto, discrezione e attenzione alla verità di quanto non legga e non ascolti in questi giorni”, ha commentato Marina Berlusconi condannando duramente i numerosi articoli pubblicati oggi su numerosi quotidiani. A chi li ha scritti e pubblicati la presidente di Fininvest ha ricordato che questa “ossessiva ricerca di conflitti che non esistono” e questa caccia al “colpevole” lasciano “davvero sconcertati”. In questi “retroscena” la presidente di Fininvest si è vista attribuire “non solo pensieri che non ho mai avuto e accuse che non mi sono mai sognata di formulare, ma addirittura parole e giudizi che non avrei mai avuto motivo di pronunciare”.

Quello che Marina Berlusconi chiede in un momento tanto delicato è “maggiore rispetto” nei confronti del padre e di tutta la famiglia. “Sarò un’ingenua – si legge ancora nella nota – ma non riesco a rassegnarmi nel vedere così calpestati i sentimenti di familiari, amici veri, collaboratori leali. Oltre, naturalmente, all’impegno dei medici che stanno seguendo come sempre mio padre con grande professionalità e umanità e che ci tengo ancora una volta a ringraziare”. Lo striscione d’auguri sinceri del “Monza”: “Forza Silvio, Monza ti aspetta per vincere insieme”. Con uno striscione fuori dal San Raffaele di Milano i tifosi del Monza, neopromosso in serie B, hanno voluto mostrare la loro vicinanza al patron Silvio Berlusconi che da giovedì è ricoverato in ospedale dopo la positività al coronavirus.

La Curva Pieri di Monza nel tardo pomeriggio di ieri aveva annunciato di aver affisso lo striscione per Berlusconi: “Siamo stati al San Raffaele per portare la nostra vicinanza a Silvio Berlusconi che tanto sta facendo per il nostro amato Monza – si legge sulla pagina Facebook – Il nostro augurio è che possa tornare presto in forma per vivere insieme questo bellissimo sogno che grazie alla sua presidenza può diventare realtà”.