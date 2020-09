Riqualificazione via Ampère – ennesima scusa per segare altri alberi ???

Proprio in questi giorni, durante i lavori di riqualificazione di Via Ampere, sono stati tagliati – solo nel primo tratto su cui insiste il cantiere.

NON UNO MA UNA QUINDICINA DI ALBERI !!!

Tutto questo appare assurdo, dopo i recenti avvenimenti dell’abbattimento di alberi al Campus Bassini, anche qui sembra essere stato fatto tutto senza una logica apparente.

Innanzitutto appare strano che TUTTI gli alberi si siano AMMALATI contemporaneamente e abbiano TUTTI necessitato di essere quindi TAGLIATI (questo denoterebbe GRAVE mancanza di cura, di manutenzione e comunque sarebbe quantomeno singolare il tempismo concomitante con l’inizio dei lavori per tutti questi tagli)

In secondo luogo non sono state eliminate né le radici né i tronchi degli alberi tagliati ancora presenti nel terreno (sembrerebbe quindi impossibile una nuova piantumazione allo stato attuale per mancanza di spazio all’interno degli appositi spazi)

Infine non è stata ricevuta alcuna comunicazione in merito a questo taglio né dal sottoscritto né dai cittadini che hanno segnalato preoccupati quanto accaduto. Se tanto mi da tanto nelle prossime cantierizzazioni della via, andando avanti i lavori, QUANTI ALBERI DOVRANNO ESSERE ANCORA TAGLIATI ???!!! SI SEMBREREBBE PREANNUNCIARE UNA STRAGE !!!!

Naturalmente ho subito scritto all’amministrazione per richiedere una verifica urgente e ricevere tutta la relativa documentazione a spiegazione di quanto accaduto

Ogni occasione di lavori nella nostra città sembrerebbe buona scusa per tagliare ed eliminare alberi anche di importanti dimensioni per rimpiazzarli, nella più fortunata delle ipotesi, con alberelli che impiegheranno anni per raggiungere le dimensioni di alcune piante che sono state tagliate

E’ questa la svolta ECOLOGISTA e l’amministrazione VERDE di cui parlava il nostro Sindaco all’interno del suo programma elettorale???

Le foto parlano da sole, L’AMMINISTRAZIONE DEVE DARE UNA RISPOSTA E PRENDERSI LE PROPRIE RESPONSABILITA’ !!!!

Foto e relativa documentazione disponibile a questo link

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano