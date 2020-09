Il Comune scarica la moschea tendopoli in via Novara. L’indignazione dei residenti

Le periferie? Luoghi per tutte le stagioni, per tutte le soluzioni, da destinare a funzioni che disturberebbero il decoro del centro. Forse è questa l’intima convinzione dell’amministrazione di Milano. Via Novara? Già c’è il campo nomadi e, quindi, si può far arrivare anche la moschea-tendone per gli islamici di viale Jenner. Una logica senza buon senso. Osserva Libero “Si sospirerà: «È una soluzione provvisoria». Già, ma chiedetelo ai cittadini di Lampugnano: è dal 2008 che le giunte di turno (di destra e di sinistra) parlavano di soluzione provvisoria, poi il venerdì islamico è proseguito per 12 anni. Si argomenterà: «E una soluzione dettata dalle necessità di ordine pubblico». Certo, ma resta incomprensibile che un’area destinata a megaparcheggio diventi un centro di culto islamico. Lo stesso luogo, non più tardi di due armi fa, era stato pure tolto dalla mappa delle aree idonee secondo Palazzo Marino a ospitare un minareto.”

Marco Bestetti (F.I) Presidente del Municipio 7 promette di lottare in tutti i modi contro questa decisione. I residenti sono infuriati e sul Facebook di Bestetti c’è lo sfogo di tutta la loro contrarietà. Qualche esempio:

Wanda L.

E adesso che cosa possiamo fare? C’ è troppo malcontento. Siamo dei sequestrati di questa giunta. Votati per fare il nostro disinteresse.

Annamaria V.

Caro Presidente, non lasciare nulla di intentato, i sinistroidi vogliono umiliare le Istituzioni ed i cittadini e le provano tutte per prendersi il municipio 7, tentando di mettere in difficoltà il cdx . Tu hai requisiti e la forza per smascherare la loro pochezza politica che però produce danni enormi. Buon lavoro Presidente!

Marisa D. N.

Il problema non è la moschea ma la gestione della stessa…

Annalisa L.

Ci manca la moschea e siamo apposto

Sonia L.

Nooooo

Raffaela S.

NOOOOOO ASSOLUTAMENTE NOOOOOOOO ERA STATO GIÁ STABILITO

Angela C.

Giustissimo, cosa si puo’fare? Grazie, Marco Bestetti!

Carla Z.

Di solito non condivido le Sue idee ma questa volta SI

Vincenzo S.

No alla moschea

Antonio P.

Noooooooooo

Graziano A.

Baggio ormai è sulla via dell’abbandono…. Ad agosto la caccia a un panettiere aperto… Il mercato di via Pistoia ridotto a 5 bancarelle… La biblioteca chiusa da due anni… I servi pubblici installati ai giardini e mai terminati… Zingari in via Anselmo da Baggio con relativo sporco…. Ci manca solo la moschea per completare l’opera di degrado