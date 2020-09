SERE FAI D’ESTATE: Giovedì 3 settembre dalle ore 19.30 aperitivo in giardino a Villa Necchi Campiglio

Prossimo appuntamento:

giovedì 3 settembre aperitivo in giardino a Villa Necchi Campiglio

PRENOTAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA SU WWW.SEREFAI.IT

Giovedì 3 settembre a Villa Necchi Campiglio verrà proposta l’occasione di partecipare a un esclusivo aperitivo in giardino, con l’elegante facciata di questa affascinante dimora e la quiete del suo parco con le grandi magnolie a far da cornice a una serata da passare con amici e famigliari, nel corso della quale il sole lascerà il posto alla luce soffusa delle candele. L’evento prenderà il via alle ore 19.30: fino alle ore 21 gli ospiti avranno la possibilità di girare in questa lussuosa residenza nel cuore della città, progettata nei primi anni ’30 dall’architetto Piero Portaluppi e custode di straordinari capolavori d’arte, mentre per gustare un fresco cocktail accompagnato da dry snacks e rilassarsi intorno alla piscina ci sarà tempo fino alle ore 22. Costo inclusa 1 consumazione : Intero 30 euro; Iscritti FAI 25 euro.

Villa Necchi Campiglio è regolarmente visitabile in orario diurno, sempre su prenotazione da effettuare online. Per informazioni su giorni e orari di apertura, visite guidate, costo del biglietto e per prenotare la visita: www.villanecchicampiglio.it.

MODALITÀ DI VISITA IN SICUREZZA

Per consentire al pubblico di visitare i Beni nella massima sicurezza, il FAI si è preoccupato di garantire il pieno rispetto dei principi definiti dal Governo a partire dal mantenimento della distanza interpersonale o fisica. In tutti i Beni la visita sarà contingentata per numero di visitatori e, ove possibile, organizzata a “senso unico” per evitare eventuali incroci. Le stanze più piccole e quelle che non permettono un percorso circolare saranno visibili solo affacciandosi; le porte saranno tenute aperte onde ridurre le superfici di contatto. Sarà d’obbligo indossare la mascherina per tutta la durata della visita. Saranno a disposizione dispenser con gel igienizzante sia in biglietteria che nei punti critici lungo il percorso.

