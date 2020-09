Fontana: Lombardia sotto attacco perché ricca e non di sinistra né grillina

La sintesi delle motivazioni per cui gli attacchi alla Lombardia sono così virulenti, è espressa chiaramente da Attilio Fontana. “Hanno attaccato la Lombardia perché è una Regione ricca e che non è mai stata di sinistra e tanto meno grillina, questo grazie al suo spirito laborioso e produttivo lontano da ogni forma di assistenzialismo. Quello spirito lombardo che ci farà uscire prima degli altri da questa crisi economica”. Lo ha scritto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla propria pagina Facebook. “Sono sicuro di questo perché ho varato una linea di investimenti e sviluppo per la regione di 3,5 miliardi di euro, il cosiddetto ‘Piano Fontana’ che permetterà alla Lombardia di riprendersi la leadership tra le realtà più importanti d’Europa” ha aggiunto. La strumentalizzazione politica, la carenza di obiettività dei calunniatori sono calcoli che offendono anche l’impegno e la dedizione di molti, in questo momento delicato.

