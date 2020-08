Via Orti: parte oggi il cantiere per la riqualificazione, con aiuole e pavimentazione in granito

Da domani via al cantiere di Mm Aiuole e pavimentazione in granito: cambia via Orti

In partenza la riqualificazione di via Orti, tra viale Caldara e corso di Porta Romana, intervento che per il Comune, «migliorerà la vivibilità e la qualità degli spazi pubblici».

Il progetto verrà realizzato come opera di urbanizzazione da «BnpParibas Real Estate propertydevelopment», che nel progetto Horti tra via Lamarmora e via Orti porterà il recupero dell’antico convento e la nascita di un nuovo giardino aperto alla città.

A partire da oggi il piano per via Orti prevede una prima cantierizzazione a cura di MM per il rifacimento dell’acquedotto, in seguito il progetto, per un valore di circa 600mila euro, prevede l’innalzamento dell’asse carrabile alla stessa quota del marciapiede, riducendo la superficie asfaltata alla sola parte percorribile dai mezzi, mentre i marciapiedi e le aree di sosta saranno pavimentati in granito di Montorfano, in modo da “ampliare la percezione dell’area pedonale”, con nuove aiuole con piante sempreverdi, rosmarino e ligustri allevati ad alberello, dissuasori di tipo parigina a delimitare l’area pedonale, portabiciclette-dissuasori e nuovi cestini per i rifiuti.

«La cura delle strade e dei marciapiedi è fondamentale in una città in cui lo spazio pubblico assume un ruolo sempre più importante nella vita dei quartieri» dichiara l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran. «Lo stiamo vedendo quest’estate, con le strade gremite di tavolini e le aree pedonali animate da ragazzi e bambini. Anche questo intervento, realizzato dall’operatore privato e molto atteso dai residenti della zona, migliorerà la fruibilità e la sicurezza di una via molto apprezzata da milanesi e visitatori che presto si arricchirà anche di un nuovo giardino».

La partenza è con l’intervento sull’acquedotto tra via Curtatone e via della Commenda. Da gennaio poi si procederà con la sistemazione superficiale dello stesso tratto, con l’intervento sui sottoservizi nel tratto via della Commenda-corso di Porta Romana e la sistemazione stradale dello stesso.