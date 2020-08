Coronavirus: sono 45 i nuovi positivi a Milano, 235 in Lombardia. 3 i decessi

I nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano sono stati 80, di cui 45 a Milano città.

I nuovi casi in Lombardia sono invece stati 235 (di cui 30 ‘debolmente positivi’ e 7 a seguito di test sierologico) a fronte di 12.863 tamponi effettuati.

I guariti/dimessi sono in totale 76.248 (+48 da sabato), di cui 1.283 dimessi e 74.965 guariti.

I ricoverati in terapia intensiva sono stati 20 (+2), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 194 (+9)

I decessi nella giornata di ieri sono stati 3, per un totale complessivo di 16.863.

Il rapporto giornaliero tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi riscontrati è stato pari all’1,8%. Nella provincia di Sondrio non si è registrato alcun contagio.