Un lettore “Vogliono proibirci l’auto, ma qual’è il budget per le prossime idiozie urbanistiche?”

Vogliono obbligare i cittadini al non utilizzo della propria automobile, punto. Mi chiedo se sia costituzionale impedire di fatto la libertà di percorrere la città a seconda delle proprie esigenze. Io, per esempio, utilizzo molto poco l’auto e solo in città perché, abitando nella tristerrima periferia milanese, se voglio utilizzare i servizi del terziario di livello avanzato devo spostarmi e voglio farlo con il mio mezzo privato almeno il sabato e la domenica. E senza pagare la tasse del sale sul parcheggio. Sarà un mio diritto? Se no che mettano la Rinascente in Bande Nere, Rocca in via Inganni e Panarello in via Zurigo. Altro che piazze tattiche dipinte per terra…

Vadano a vedere cosa succede nei giardini di Bande Nere di giorno e di notte. Perché puoi imbellettare quanto vuoi ma gli indigeni del luogo sempre quelli restano. Capitto mi hai?

Bande Nere-Bisceglie è un tratto pericoloso, dice? E allora? basta saperlo. Ah, ma vogliono azzerare i morti per traffico. Suggerisco di iniziare dai morti sul lavoro, i morti in guerra, i morti per droga, i morti di vecchiaia, ecc.

Rallentare il flusso viabilistico causerà un immane danno, come un cantiere autostradale sull’A1 che riduca le corsie da tre a una. Dove passeranno ambulanze, bus ed Amsa quando un’auto bloccherà tutto il traffico per entrare od uscire dal posteggio?

Sala strozza il traffico in entrata ma vuole far tornare tutti a lavorare in ufficio perché se no il terziario, quello di cui sopra, muore. E come si dovrebbe spostare la gente proveniente dalla periferia della galassia metropolitana o dalle colonne di Tannhäuser? Tutti in bicicletta o con i treni pieni di covid?

Purtroppo non vedo una volontà politica decisa e coesa che unisca l’opinione pubblica contraria a questa demenziale politica giustificante solo l’esistenza di residui post sessantottini. Tranne il benemerito Fabrizio e questo sito.

Quanto hanno già speso e qual’è il budget per le prossime idiozie urbanistiche? Milioni di euro delle nostre tasse in un anno in cui il bilancio del comune sarà in perdita… Ma si sa, l’occasione fa l’uomo ladro.

Marco