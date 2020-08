Il Questionario di Granelli ha un solo obiettivo: rieducare i milanesi.

Chi si arrabbia a sapere per come vengono sprecati tempo e risorse del Comune di Milano è meglio che smetta di leggere questo articolo.Oggi parliamo di una iniziativa tanto inutile e astratta quanto propagandistica e faziosa: il questionario del Piano Aria del Comune ( comune.milano.it /piano aria/Questionario). Una iniziativa degli Assessori Granelli e Lipparini per sondare i milanesi su tematiche ambientali. Peccato che le conclusioni siano già state tirate e che persino le risposte siano già confezionate! Dunque il questionario ci conduce attraverso le sue risposte prestampate, verso la libertà vigilata del cittadino . Lo scopo del sondaggio farlocco e’ il conferimento di maggiori poteri al Comune nel suo “nobile” intento di rieducare i milanesi, colpevoli di inquinare, di produrre riscaldamento globale . Il questionario non ha dubbi: il riscaldamento globale , sebbene tutto da provare alla luce delle temperature diminuite rispetto ad altre epoche, è il colpevole di cambiamenti climatici, nubifragi, malattie etc.

Con questa scusa il Questionario del Comune ci chiede morbosamente di sapere se mangiamo carne e latticini, pesce biologico, oppure se non esageriamo con lo sciacquone. E’implicito che queste cose, secondo il Comune, incidono sull’aria che respiriamo; così come non scegliere il negozio sotto casa o il non lavorare o divertirci nel raggio di 15 minuti! Alcune domande sono degli inviti belli e buoni, tipo fare 20 minuti ogni giorno a piedi o fare i tetti verdi e con colori chiari. Alla fine poi Granelli cerca anche di ottenere l’effetto plebiscito: si chiede se l’amministrazione debba proseguire nelle sue importantissime misure contro l’inquinamento già approvate: ciclabili, zone 30 km, Area B e C e addirittura la riapertura dei Navigli. Ora uno si domanda : ma perché il Comune non pensa prima a rinnovare prima i suoi mezzi di trasporto inquinanti , le sue vecchie caldaie a gasolio, perché non sistema l’ortomercato prima di voler rieducare i milanesi nei loro movimenti, nella gestione delle loro proprietà immobiliari, nelle loro abitudini commerciali e alimentari? In attesa di capire quanto e costata questa iniziativa ai milanesi ( ho presentato una interrogazione al riguardo) , una cosa è certa. Il risultato del questionario non ha rigore scientifico: risponde solo chi vuole e molti presupposti sono infondati. Pero’ è possibile utilizzare le poche righe consentite per le osservazioni libere, per mandare un messaggino a Granelli . Facciamogli sapere quello che pensiamo delle sue ciclabili, dei suoi monopattini, dei suoi divieti