“Teatro fra parentesi “, Marco Paolini – dal 25 al 27 agosto – Chiostro Nina Vinchi, dal 25 al 27 agosto 

Teatro fra parentesi Le mie storie per questo tempo di e con Marco Paolini “Spazi di Teatro”, la Stagione estiva del Piccolo Teatro

Marco Paolini torna alle origini del proprio lavoro con un Album di storie brevi, tra passato e presente. Lo spettacolo replica, al Chiostro Nina Vinchi, da martedì 25 a giovedì 27 agosto, per spostarsi a mare culturale urbano / Municipio 7 (venerdì 28 agosto). In caso di maltempo, le recite del Chiostro si sposteranno nella sala del Teatro Grassi, mentre quella del Municipio 7 sarà annullata. ‘Album’ è parola scelta con la consapevolezza di non avere a che fare con una ripresa, ma con un nuovo inizio, e che ogni serata, ogni spettacolo, ogni luogo che lo ospiterà, saranno densi di storie difficili da dimenticare. «Un Album di storie brevi – spiega Paolini – tenute insieme da un filo di pensieri, storie che vengono dal mio repertorio, ma anche dall’ultimo spettacolo che non è mai andato in scena per via del coprifuoco dovuto al Covid 19. Storie a sorpresa come in un uovo di Pasqua, perché la Pasqua quest’anno è saltata e così la si recupera un po’».