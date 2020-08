Anno scolastico 2020/21: date e procedure definite per l’iscrizione al servizio di refezione scolastica

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 al servizio di refezione scolastica, per tutti gli ordini di scuole comunali e statali (infanzia, primaria e secondaria di primo grado ), decorrono dall’1 settembre al 15 ottobre.

Le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente mediante la procedura online sul sito https://rette.milanoristorazione.it/ECivisWEB/, raggiungibile attraverso la homepage del sito di Milano Ristorazione cliccando il pulsante “Iscrizioni/pagamenti rette online”.

Per tutte le informazioni utili circa le modalità di iscrizione, la richiesta di quote agevolate, i metodi di pagamento e altro su questo tema, invitiamo a consultare il documento “Un posto a tavola 2020/2021”, scaricabile dalla sezione del sito: PER LE FAMIGLIE – MODULI – MODULI UFFICIO RETTE.