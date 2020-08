Non di soli cappotti (termici) vivono le case popolari

Il Sindaco Sala ha avuto una bella idea, usare il bonus 110% per ristrutturare le case popolari. Non siamo contro qualsiasi cosa a prescindere. Però questa buona idea nasconde alcune sfide e dei gravi limiti che ci illustra il sempre attento consigliere del Municipio 7 Franco Vassallo:

“Sicuramente le case popolari hanno bisogno di interventi di efficientamento energetico, i costi per l’energia e gli sprechi sono un problema reale. Non possiamo nemmeno sottovalutare i cosiddetti lavori trainati, come per esempio le facciate che verranno rifatte dopo il cappotto termico.

C’è però un rischio concreto: che fatti questi interventi si dichiari chiusa la pratica e si pensi che si possa dichiarare archiviata la questione. Prendiamo tre problemi di questi giorni, come esempi:

Il bonus 110% non riguarda gli ascensori, quindi i guasti diffusi, frutto di pessimi piani di monitoraggio resterebbero là. Non si potrebbero, per il medesimo motivo, cantierare i molti lavori necessari alle parti comuni di molti edifici. Per esempio in via San Romanello, via Fleming, Pastonchi, Mar Nero, Nikolajeska, Creta 1, Saint Bon 6. O procedere alla bonifica delle tante situazioni di degrado dovute all’assenza di recinzioni Non verrebbero toccati nemmeno i problemi inerenti alla sicurezza (come cantine e parti comuni abbandonate)

Inoltre, il vero punto della vicenda sarà quello delle caldaie: quante ne verranno sostituite? Il successo dipenderà in larga misura da quello. La maggior parte delle case ha caldaie vecchie, inaffidabili, in qualche caso anche non del tutto sicure. Se Sala riuscirà a sostituirle, lo applaudiremo.

Ma i tempi sono stretti e la campagna elettorale incombe. Temiamo possa trasformare una grande opportunità in una passerella elettorale senza grossi risultati. Un po’, ad essere sinceri, come il resto della sua amministrazione.”