Rimborso dei biglietti per la Formula 1 Gran Premio d’Italia 2020

Rimborso biglietti Formula 1 Gran Premio d’Italia 2020. Il Formula 1 Gran Premio d’Italia 2020 all’Autodromo Nazionale Monza dal 4 al 6 settembre si svolgerà a porte chiuse, ossia senza spettatori. I biglietti già acquistati saranno rimborsati per l’intero valore del prezzo facciale riportato sugli stessi. Gli acquirenti riceveranno via e-mail nelle prossime ore una comunicazione con le diverse modalità di rimborso, in base al canale attraverso il quale sono stati comprati i biglietti.

Laurea Magistrale in Lettere Moderne. Master in Relazioni Pubbliche.

Diploma ISMEO (lingua e cultura araba). Giornalista. Responsabile rapporti Media relations e con Enti ed Istituzioni presso Vox Idee (agenzia comunicazione integrata) Milano.