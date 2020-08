IONONTIABBANDONO Roberta e Rubi con Achille

L’abbandono degli animali specie nel periodo estivo è una piaga prima culturale e poi sociale. Gli animali abbandonati se non raccolti e riaffidati, nella totalità dei casi sono destinati a una morte atroce. Le norme in materia di abbandono degli animali in Italia sono chiare ma poco applicate.

” mi hai usato per giocare con il tuo bambino, poi mi hai lasciato sul balcone al sole adesso mi metti una catena al collo e mi trascini via per lasciarmi per strada lontano da casa e da chi mi voleva bene”