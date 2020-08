La parole green di Sala distanti anni luce dalle emergenze milanesi

Quanta distanza tra i vuoti slogan green di Beppe Sala e i problemi quotidiani dei Milanesi. Nell’ intervista al Corriere , tante vuote frasi green ma nessun accenno a parole come Lavoro o lotta alla poverta’ . Prima di ricandidarsi Beppe dovrebbe verificare quali delle sue promesse elettorali è stata mantenuta: non le 3000 case popolari ripristinate, la M4 e i navigli sono ancora chiusi e il Seveso esonda ancora, il piano periferie e’ solo nei manifesti. Sulla sicurezza e sulla manutenzione della strade Sala ha fatto peggio di Pisapia, ed è tutto dire. Non gli basteranno gli attacchi a Salvini e Regione per riaccendere entusiasmo fra i cittadini