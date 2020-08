Calendario delle iniziative estive della Veneranda Fabbrica del Duomo per Agosto e Settembre

© Andrea Cherchi

Le iniziative per questa estate:

PROLUNGAMENTO ORARIO DELLE TERRAZZE DEL DUOMO DAL VENERDÍ ALLA DOMENICA

Nella stagione in cui i colori del tramonto tingono d’incanto il marmo di Candoglia, i visitatori possono godere dell’opportunità di salire sulle Terrazze, con ascensore – dal venerdì alla domenica dalle 9.00 alle 18.00 – o scale, con un prolungamento orario nel weekend, dal venerdì alla domenica, previsto fino alle ore 20.00 (ultimo biglietto ore 19.00, ultima salita alle ore 19.10).

SCONTO DEL 20% PER LE VISITE GUIDATE DELLA VENERANDA FABBRICA

Una promozione per scoprire i segreti della Cattedrale attraverso le visite guidate ufficiali della Veneranda Fabbrica: Duomo Tour Fast-Track, Una Passeggiata tra le Guglie e Tour Privato, in sicurezza e seguendo i protocolli previsti, con uno sconto del 20% inserendo al momento dell’acquisto online il codice promozionale “R3Opened2020”.

L’offerta è valida fino al 31 agosto, scopri tutto il calendario delle visite.

UN BIGLIETTO OMAGGIO PER GLI OPERATORI SANITARI E DEL SOCCORSO

Quale segno di ringraziamento per la lotta al Covid-19, la Veneranda Fabbrica del Duomo offre al personale sanitario (medici, infermieri, operatori e volontari del soccorso) un biglietto omaggio di accesso al Complesso Monumentale. Per usufruire della promozione, valida fino al 31 agosto, è necessario recarsi presso una delle biglietterie fisiche ed esibire il proprio tesserino professionale. Familiari e accompagnatori potranno usufruire di un biglietto ridotto. La promozione può essere fruita una sola volta.

DUOMO TOUR FAST-TRACK

AGOSTO:

v Martedì, Giovedì, Venerdì e Domenica ore 12.00 – 13.30

v Sabato ore 16.00 – 17.30

SETTEMBRE:

v Martedì 1 – 15 – 22 Settembre ore 12.00 – 13.30

v Giovedì 3 – 10 – 17 – 24 Settembre ore 12.00 – 13.30

v Venerdì 4 – 11 – 18 – 25 Settembre ore 12.00 – 13.30

v Sabato 26 Settembre ore 16.00 – 17.30

v Domenica 6 – 13 – 20 – 27 Settembre ore 12.00 – 13.30

Percorso: Duomo, Area Archeologica e Terrazze con accesso Fast-Track

Durata del Tour: 90 minuti

Lingua: Italiano

Costo: Intero €27,00 – Ridotto €19,00

Tour alla scoperta dell’Area Archeologica, ove si trovano i resti del Battistero di San Giovanni alle Fonti, il primo Battistero a pianta ottagonale della cristianità, e della Cattedrale, che con le sue 3400 statue e 55 vetrate colorate, è il più importante esempio di stile gotico del Nord Italia. Raggiunte le terrazze, una vista mozzafiato ti sorprenderà passeggiando sul tetto della Città a due passi dal cielo.

Il DUOMO TOUR è disponibile in lingua INGLESE tutti i giorni dalle ore 11.00 alle 12.30 e venerdì, sabato e domenica con un secondo turno pomeridiano dalle 15.00 alle 16.30, ma anche in FRANCESE, TEDESCO e SPAGNOLO.

PASSEGGIATA TRA LE GUGLIE

AGOSTO:

Tutte le domeniche 17.30 – 18.30

SETTEMBRE:

Domenica 6 – 13 Settembre 17.30 – 18.30

Percorso: Terrazze con accesso Fast-Track

Durata del Tour: 60 minuti

Lingua: Italiano

Costo: Intero €19,00 – Ridotto €11,00

Le Terrazze del Duomo sono un unicum nel panorama italiano. Come stalagmiti di pietra secolare innalzate in tensione verso il cielo, le guglie svettano dalla splendente Cattedrale marmorea per sollevare una preghiera di fede e magnificenza. Ogni dettaglio architettonico e decorativo, strutturale o ornamentale, porta con sé un’eredità dettata dalla tradizione scultorea tramandata dalla maestria degli scalpellini che nel laboratorio marmisti dedicano sapienza e cura ad ogni manufatto. Un percorso di un’ora per viaggiare attraverso la storia e allenare lo sguardo all’infinita ed eterna bellezza.

TOUR PRIVATI

I Tour Privati consentono a coloro che non desiderano visitare il Duomo in gruppo, di poter effettuare un percorso guidato con famigliari e amici in serenità. Possono essere organizzati tutti i giorni in Italiano e in Inglese dalle 9:30 alle 16:30, nella fascia oraria prescelta.

Sono disponibili quattro percorsi:

v Tour privato Cattedrale e Area archeologica (60 minuti)

v Tour privato Fast track Terrazze (60 minuti)

v Tour privato Fast track Cattedrale, Area archeologica e Terrazze (90 minuti)

v Tour privato Fast track City Center (120 minuti)

Nel prezzo del servizio sono inclusi la visita guidata, il sistema di microfonaggio e il biglietto di ingresso Duomo Pass che consente di accedere a tutte le aree del Complesso Monumentale.

NIVOLA: LA NUVOLA PER IL SANTO CHIODO

Orario: Domenica 20 Settembre ore 14.30 – 15.30

Percorso: Cattedrale

Durata del Tour: 60 minuti

Lingua: Italiano

Costo: Intero €12,00 – Ridotto €8,00

Ogni anno in Duomo si ripete il suggestivo Rito della Nivola. Un rito unico, che celebra la devozione verso il Santo Chiodo, la reliquia più importante conservata a Milano. Il Santo Chiodo è collocato a circa 50 metri d’altezza nella volta absidale ed è accessibile solo con una particolare macchina a forma di nuvola, detta appunto “Nivola”. Non perderti la visita guidata alla scoperta dell’affascinate storia della reliquia, che la tradizione racconta essere giunta a Milano grazie a Sant’Elena, e della secolare tradizione del rito, istituito da San Carlo. Avrai la possibilità di accedere, durante il percorso guidato, alla zona absidale, normalmente chiusa al pubblico, per vedere da vicino e conoscere le caratteristiche di questa speciale macchina seicentesca.

Cosa sapere:

Saltafila in Biglietteria

Accesso alla Cappella Feriale, area normalmente non visitabile

Per le modalità di accesso è possibile consultare le Linee Guida per la prevenzione ed il controllo del COVID – 19 che costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento di accesso al Complesso Monumentale del Duomo di Milano

